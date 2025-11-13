Петрозаводчанина оштрафовали на 200 тысяч за езду на электровелосипеде

Мужчина ездил пьяным за рулем автомобиля, а когда попался и был наказан, то продолжил разъезжать в нетрезвом виде, но уже на электровелосипеде. В Петрозаводске 50-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

В 2024 году мужчину привлекли к административке за вождение в состоянии опьянения. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. В мае 2025 года он попался полиции также пьяным, но за рулем электровелосипеда.

В этот раз суд оштрафовал его на 200 тысяч и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет. Электровелосипед у нарушителя конфисковали. Приговор пока не вступил в силу.