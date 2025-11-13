13 ноября 2025, 10:21
Эвакуатор не довез трактор до деревни в Карелии и завалился в кювет
В аварии в Прионежском районе пострадал 46-летний водитель
фото пресс-службы Госавтоинспекции
Под Петрозаводском эвакуатор попал в аварию. ДТП произошло на 17 километре автодороги Соломенное-Ялгуба-Суйсарь утром 12 ноября.
Водитель эвакуатора двигался в сторону деревни Березовые Мосты. Судя по фото, транспорт перевозил небольшой трактор.
По непонятной причине, 46-летний водитель увел транспортное средство в кювет. Мужчина травмирован.
В другой аварии в Кондопожском районе на автодороге Кондопога-Горка столкнулись «Шевроле Нива» и УАЗ «Патриот». В результате столкновения травмированы оба водителя.