В столице Карелии появился новый безопасный маршрут

Докторскую аллею благоустроили в Петрозаводске
Фото: администрация Петрозаводска

В Петрозаводске завершили благоустройство Докторской аллеи, расположенной вдоль Парковой улицы в районе Перевалка. Об этом сообщили в администрации города.

На аллее убрали заросли и аварийные деревья, демонтировали старые опоры освещения и установили 12 новых, а также обустроили новую дорожку длиной 230 метров. Теперь у жителей района появился новый безопасный маршрут к медицинским и другим социальным учреждениям.

