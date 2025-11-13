Россиянам посоветовали не секретничать рядом с умными колонками

Вблизи умных гаджетов лучше не вести разговоры на чувствительные темы. Такую рекомендацию дали в Роскачестве.

Умные колонки постоянно анализируют звуковое окружение, фоновая речь фиксируется и используется при формировании профиля пользователя, включая интересы, привычки и маршруты.

Если на умном устройстве есть кнопка для отключения микрофона, то это может быть гарантией, что прослушивание прекратится, пишет ТАСС. Эксперты рекомендуют отключать микрофон, когда умная колонка не используется.

Эксперты заверяют, что хотя колонка и работает на постоянное прослушивание окружающих звуков, это не значит, что она непрерывно записывает и передает разговоры. Гаджет ожидает специальное слово-активатор, анализ звука ведется на самом устройстве. Передаются в основном технические сведения для проверки подключения, а при обмене используется сложное шифрование, благодаря чему перехват и расшифровка содержимого разговоров маловероятны.

Соблюдать меры осторожности рекомендуют и при использовании ноутбуков, в частности, закрывать камеры шторками от возможного взлома.