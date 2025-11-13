Прошедший в Карелии праздник претендует на звание лучшего события года

Праздник, который провели в Петрозаводске минувшим летом, претендует на звание лучшего события года на Северо-Западе.

28 июня, в День города, в историческом квартале Петрозаводска музей-заповедник «Кижи» провел праздник «Город Победы», оживив события 1945 года. Праздник вошел в десятку лучших событий по версии портала «Фонтанка».

Мероприятие выдвинули на премию «Признание и Влияние» в номинации «Событие года в «Серебряном ожерелье». Эта номинация посвящена самым интересным и востребованным мероприятиям на Северо-Западе в 2025 году, рассказали в пресс-службе музея «Кижи».

Победителя определят путем народного голосования, оно продлится до 10 декабря.

