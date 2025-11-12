Юная жительница Карелии завоевала гран-при международного конкурса

Ученица Детской музыкальной школы им. Г.В. Свиридова из Петрозаводска завоевала гран-при IV международного детского музыкального конкурса «Мир – музыка и развитие». Об этом сообщили в городской администрации.

В конкурсе приняли участие более 5000 участников из России, Белоруссии, Китая и других стран. Формат творческого состязания предполагал объединение частников в ансамбли.

Петрозаводчанка выступила в квартете с аккордеонистом из Крыма, флейтисткой из Москвы и цимбалисткой из Могилёва. Юная артистка из карельской столицы выступила в номинации «Домра/балалайка». За победу юной петрозаводчанке вручили электродомру.

