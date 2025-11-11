Главный редактор «Музыкального обозрения» посетил Петрозаводск

В Петрозаводской консерватории имени Глазунова ежегодно проводятся фестивали «Opus» из нескольких концертов. Их инициатор и организатор — заведующий кафедрой специального фортепиано, профессор Виктор Портной. В этом году проекту исполняется 36 лет, именно поэтому в названии фестиваля появилась эта цифра: «Музыкальное обозрение – Opus 36» (0+). Почетным гостем фестиваля стал главный редактор национальной газеты «Музыкальное обозрение», заслуженный деятель искусств России Андрей Устинов. Он дал интервью нашей редакции, в котором рассказал об одной из главных целей этого проекта - участие в нем студентов. Будущие выпускники консерватории не только исполняют произведения композиторов, выбранных в программу фестиваля, но и готовят презентацию своих выступлений, пишут тексты для выступлений. Каждый визит Андрея Устинова в Петрозаводск - это еще и мастер-класс для студентов по музыкальной журналистике.

Фестиваль «Opus 36» опирается на символику числа 36, в котором находят отражение судьбы и творческие вехи многих композиторов. Звучат произведения, написанные авторами именно в возрасте 36 лет. Такой принцип объединяет музыку разных национальных школ и эпох, создавая неожиданные и выразительные параллели.

Программы фестиваля в 2025 году соединяют классику XIX века, шедевры XX века и юбилейные страницы. Центральные акценты сделаны на 150-летии Мориса Равеля, 185-летии Петра Чайковского, 255-летии Бетховена. Вместе с ними прозвучат сочинения Шопена, Рахманинова, Глазунова, Аренского, Форе, Сати, а также классиков отечественного и мирового музыкального авангарда ХХ—XXI веков — Софии Губайдулиной и Альфреда Шнитке.

Уже завтра, 12 ноября, в консерватории отметят 185-летие со дня рождения Чайковского. Прозвучат все двенадцать пьес цикла «Времена года» — музыкальный календарь, в котором отразилась поэзия повседневности и духовная глубина русской жизни. Завершает вечер «Памяти великого художника», посвященное Н. Г. Рубинштейну, — одно из вершинных камерных сочинений Чайковского. Эта программа объединяет интимную лирику и монументальное раздумье о судьбе художника, подводя итог фестивалю.