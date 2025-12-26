26 декабря 2025, 14:38
Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в преступлении женщину
Стражи порядка карельской столицы обратились за помощью к горожанам
Фото: стоп-кадр видео МВД РК
Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, которая попала в объектив камеры наблюдения. Республиканское МВД распространило видео с ее участием.
По данным правоохранителей, эта горожанка подозревается в совершении кражи продуктов питания из сетевого магазина в микрорайоне Первомайский. Ее личность пока не установлена.
Всех, кто узнал женщину и обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить в полицию. Конфиденциальность гарантируется.
