26 декабря 2025, 14:38
Происшествия

Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в преступлении женщину

Стражи порядка карельской столицы обратились за помощью к горожанам
Фото: стоп-кадр видео МВД РК

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, которая попала в объектив камеры наблюдения. Республиканское МВД распространило видео с ее участием.

По данным правоохранителей, эта горожанка подозревается в совершении кражи продуктов питания из сетевого магазина в микрорайоне Первомайский. Ее личность пока не установлена.

Всех, кто узнал женщину и обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить в полицию. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в розыск была объявлена женщина, которая может быть замешана в совершении мошенничества.

