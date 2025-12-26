Стала известна дата итогового собеседования по русскому языку

В 2026 году итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников пройдет 11 февраля. Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Собеседование предполагает чтение текста вслух, его подробный пересказ с включением приведенного высказывания, участие в диалоге и иные типы заданий. Результатом будет являться «зачет» или «незачет».

На прохождение испытания отводится 15–16 минут. Для школьников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов его продолжительность увеличена на 30 минут.

Предусмотрены дополнительные даты собеседования — 11 марта и 20 апреля, когда повторно пройти собеседование смогут те, кто получил «незачет», был удален с собеседования за нарушение или пропустил его по уважительным причинам.