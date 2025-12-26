Житель Кеми уклонялся от оплаты задолженности и получил штраф

Жителю Кеми назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за злостное уклонение от оплаты задолженности в крупном размере. Об этом сообщили в республиканском управлении судебных приставов.

По информации источника, мужчина скрывал от приставов банковские счета и иные источники дохода. Имеющиеся деньги житель Кеми не направлял на погашение кредиторской задолженности, которая составляет более 4 млн рублей. Мужчина считал, что долг «достаточно возвращать в размере доли от суммы, которую ему официально перечисляет социальный фонд».

Должник уплатил уголовный штраф за уклонение от уплаты задолженности.