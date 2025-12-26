Мурманчанина осудили за государственную измену в Карелии

Верховный суд Карелии признал виновным 33-летнего жителя Мурманской области в государственной измене и диверсии. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По информации источника, с апреля по май 2024 года мужчина вступил в переписку с представителями украинских спецслужб и договорился с ними о сотрудничестве ради денег. По указанию кураторов мурманчанин приехал на автомобиле в Петрозаводск, собрал и передал иностранным спецслужбам сведения о расположении предметов охраны и обороны аэродрома.

«По заданию куратора мужчина должен был осуществить поджог военной авиационной техники в Карелии и двух релейных шкафов на участке железнодорожных путей в Мурманской области. С этой целью он приобрел необходимые материалы для изготовления зажигательных устройств»,

— говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Ему ограничили свободу на 1 год 6 месяцев и конфисковали автомобиль в доход государства.

