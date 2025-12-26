27 декабря в отдельных районах Карелии ожидается метель

В субботу, 27 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет Облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-4°С, днем 0,-2°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по северным районам небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами сильный, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -6°С в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -7, днем -1. В Кеми и Сегеже температура ночью составит -4, днем -1. В Кондопоге и Олонце ночью ожидается -3, днем 0. В Медвежьегорске и Суоярви ночью -3, днем -1. В Пудоже на термометрах будет ночью -5, днем -1. В Сортавале температура ночью составит -2, днем +1.