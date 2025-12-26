Детский сад и три десятка домов остались без отопления в Петрозаводске

Сегодня в 14:10 в Петрозаводске произошло отключение отопления и горячей воды в ряде зданий. Об этом информирует ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без ресурса остались детский сад №34, а также три десятка домов на улицах Железнодорожная, Северная, Сорокская, Шотмана, на Первомайском проспекте и в Студенческом переулке. Причиной случившегося стала авария на централизованных сетях. Ведутся восстановительные работы.

