26 декабря 2025, 14:49
Детский сад и три десятка домов остались без отопления в Петрозаводске
Авария на сетях случилась в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в 14:10 в Петрозаводске произошло отключение отопления и горячей воды в ряде зданий. Об этом информирует ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без ресурса остались детский сад №34, а также три десятка домов на улицах Железнодорожная, Северная, Сорокская, Шотмана, на Первомайском проспекте и в Студенческом переулке. Причиной случившегося стала авария на централизованных сетях. Ведутся восстановительные работы.
Ранее сообщалось о том, что электричество будут отключать в последние дни года в Карелии.