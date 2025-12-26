Электричество отключат в последние дни года в Карелии

В последние дни 2025 года сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на сетях в восьми муниципальных образованиях Карелии. Об этом сообщается в паблике компании.

В связи с этим кратковременные отключения электричества возможны в Прионежском, Пряжинском, Олонецком, Кемском, Медвежьегорском, Лоухском районах, в Сегежском и Сортавальском округах.

Энергетики сообщают, что во время новогодних праздничных дней плановые ремонтные работы на электрических сетях проводиться не будут. При этом оперативно-ремонтные бригады перешли на усиленный режим работы и готовы в кратчайшие сроки устранить ЧП в случае их возникновения.

