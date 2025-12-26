26 декабря 2025, 14:32
Электричество отключат в последние дни года в Карелии
Энергетики будут продолжать работы на сетях в республике до конца декабря
Фото: «Петрозаводск говорит»
В последние дни 2025 года сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на сетях в восьми муниципальных образованиях Карелии. Об этом сообщается в паблике компании.
В связи с этим кратковременные отключения электричества возможны в Прионежском, Пряжинском, Олонецком, Кемском, Медвежьегорском, Лоухском районах, в Сегежском и Сортавальском округах.
Энергетики сообщают, что во время новогодних праздничных дней плановые ремонтные работы на электрических сетях проводиться не будут. При этом оперативно-ремонтные бригады перешли на усиленный режим работы и готовы в кратчайшие сроки устранить ЧП в случае их возникновения.
Ранее сообщалось о том, что дом сгорел в дачном кооперативе в Карелии.