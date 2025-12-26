Почти 800 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году

За 2025 год в Карелии массовые спортивные разряды присвоены 798 спортсменам: 223 человека выполнили норматив кандидата в мастера спорта и еще 575 спортсменов – первый спортивный разряд по 57 видам спорта. Такие данные приводит паблик «Центр спортивной подготовки».

По информации источника, больше всего перворазрядников в лыжных гонках – 102 человека, в футболе – 76, в художественной гимнастике – 100, в плавании – 71 и в волейболе – 33. Пальма первенства по кандидатам в мастера спорта у художественной гимнастики – 44 спортсмена, 17 – в пауэрлифтинге и 10 – в волейболе.

Норматив кандидата в мастера в военно-прикладных и служебно-прикладных видах спорта выполнили 25 спортсменов, первый спортивный разряд – 24 жителя Карелии.

