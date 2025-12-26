Мумии матери и ребенка нашли в одном из российских городов

Более трех месяцев, предположительно с начала сентября, пролежали в одной из квартир Красноярска тела женщины и ее шестилетнего сына. Об этом сообщила «Российская газета».

По информации источника, тела 43-летней горожанки и ее сына обнаружили в одной из квартир города в декабре. Мумифицированные останки лежали на диване.

Запертую изнутри дверь квартиры вскрыли несколько дней назад после неоднократных жалоб жильцов на завоздушивание батарей отопления. При осмотре тел видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данным правоохранителей, мать и ребенок жили в квартире с июня. Последний раз их видели их в сентябре. Следователи возбудили уголовное дело о двойном убийстве.