14 августа 2025, 16:00
Два человека пострадали в перевернувшейся машине в Петрозаводске
В ГАИ прокомментировали дорожную аварию на улице Коммунистов
Фото ГАИ
В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали сегодняшнюю аварию на пересечении улиц Коммунистов и Пробной.
По данным ГАИ, столкнулись автомобили Lada Vesta и Jac. В результате происшествия травмы получили двое мужчин из иностранного автомобиля - 38-летний водитель и 37-летний пассажир.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить специалистам.