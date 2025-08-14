14 августа 2025, 16:00
Два человека пострадали в перевернувшейся машине в Петрозаводске

В ГАИ прокомментировали дорожную аварию на улице Коммунистов
ДТП на Коммунистов
Фото ГАИ

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали сегодняшнюю аварию на пересечении улиц Коммунистов и Пробной.

По данным ГАИ, столкнулись автомобили Lada Vesta и Jac. В результате происшествия травмы получили двое мужчин из иностранного автомобиля - 38-летний водитель и 37-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить специалистам. © «Петрозаводск говорит»

