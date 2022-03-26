Врачи Карелии показали, сколько стоит лечение запущенных заболеваний

В мире каждый год у восьми миллионов человек обнаруживают туберкулез. Три миллиона из них умирает от этого заболевания. Эти данные огласили медики ровно 20 лет назад. Только в Карелии в 2001 году шестьсот человек заболели туберкулезом. Принято считать, что туберкулезом болеют социально неблагополучные люди. Те, кто живет на улице, или ведет аморальный образ жизни. В противотуберкулезном диспансере «Хвойный», что в поселке Соломенное, таких было, по словам врачей, всего 30-40%.

«Мы бьемся-бьемся, но, к сожалению, не всегда нам удается их вылечить. Хотя, конечно, мы прикладываем все усилия. Не зависимо от того, это асоциальный больной, или это адаптированная личность, так сказать. Все для нас равны», - заверил Александр Абрамович, заведующий отделением.

Лечение давало бы лучшие результаты, если бы болезнь выявляли вовремя. Один из пациентов Юрий рассказал, что подхватил болезнь на работе за год до того, как попал в стационар: «Чувствовал слабость, в боку – ребра, грудная клетка болела. Кашель был. Ну я думал, что это от работы. Сумка тяжелая. Мышцы болят же. Никак не подозревал. Температуры не было. Обратился к врачу, сказали – туберкулез». Лечение больных с запущенным туберкулезом, устойчивым к лекарствам, стоит от 10 до 100 тысяч долларов. А чтобы вылечить того, кто едва подхватил болезнь, понадобится всего сто долларов.

«Мы работаем совместно с финляндской ассоциацией дыхания и здоровья. На территории Карелии с 1999 года работает программа Всемирной организации здравоохранения в основе которой лежит специальная стратегия – лечение под непосредственным контролем короткими курсами», - рассказала Людмила Виноградова, заместитель главного врача. Благодаря этой программе наши больницы тогда не испытывали проблем с лекарствами. Но оставались другие проблемы. Как рассказали пациенты диспансера, их плохо кормят. А хорошее питание при туберкулезе так же важно, как и лекарства. До сих пор в Хвойном нет горячей воды – жаловались там. И самое главное: дети хоть и живут на другом этаже, но обедают в той же столовой. И ходят в рентген-кабинет по этажу, где лечатся взрослые больные. А малыши в диспансере находились подолгу. Девочка Яна еще не умела ни ходить, ни стоять. Она была самой маленькой пациенткой больницы. Ей была сделана операция. В диспансере ей предстояло провести до двух лет. И здесь ей было лучше, чем в родном доме, где она и подхватила страшную болезнь. Ее мать была лишена родительских прав. Самоотверженность врачей и младшего медицинского персонала достойны всяческого уважения. Они и сами были не застрахованы от туберкулеза. Однако права их самих и их больных были прописаны только на бумаге. Туберкулез – болезнь социальная. То есть болезнь общества. Вот только общество пока не до конца осознало это.

Специалисты Российской общественной организации «СПИД Инфо-связь» провели семинар для журналистов. По официальным данным, к концу 2001 года 161 житель Карелии был ВИЧ-инфицирован. А за три месяца 2002 года к ним прибавилось еще 12 человек.

По данным исследования карельского «Центра СПИД», большинство людей получают информацию о заболевании из газет и телевидения. В связи с этим, оказалось, есть проблемы. «К сожалению, журналисты не всегда точно пишут о ВИЧ-инфекции. И в плане – что это за заболевание. И в плане отношения к ВИЧ-инфицированному, вообще к самой проблеме. Поэтому мы и хотели провести данный семинар, чтобы ближе познакомить с проблемой, с какими-то нюансами», - сказала Инна Рожкова, врач-эпидемиолог центра.

Участниками семинара стали журналисты Петрозаводска, Сортавалы и Костомукши. В этих городах работает совместный проект Карелии, Финляндии и Всемирной организации здравоохранения по профилактике ВИЧ-инфекции. На семинаре журналистам предложили взглянуть на газетные публикации глазами инфицированного человека. И уже с этой точки зрения оценивать корректность материалов. Семинар завершился, а Международный проект по профилактике заболевания продолжал работать в Карелии в течение двух лет.

Таким было 26 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.