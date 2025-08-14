Минфин России окажет Карелии дополнительную поддержку

В рамках рабочей поездки в Москву Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с Министром финансов России Антоном Силуановым. На встрече обсудили вопросы обеспечения сбалансированности бюджета республики и практику управления госдолгом.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию совместно с федеральным центром ищем решения, которые позволят увеличить доходную часть республиканской казны и повысить эффективность использования средств,

– поделился Артур Парфенчиков.

Антон Силуанов отметил положительную практику Карелии в части управления госдолгом. Так, благодаря грамотному управлению ликвидностью счета и бюджетному кредиту, предоставляемому региону федеральным бюджетом под 0,1%, республике удаётся существенно экономить на обслуживании госдолга.

По итогам встречи Минфин России принял решение об оказании финансовой поддержки, позволяющей дополнительно снизить нагрузку на республиканский бюджет по обслуживанию коммерческой задолженности. Благодарю Антона Германовича за поддержку!

– написал Артур Парфенчиков.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия