Жители окраины Петрозаводска пошли к вип-чиновнику правды искать

Два года (конец 90-х — начало нулевых) с переменным успехом жители Соломенного вели баталии против туберкулезной лечебницы (в пансионат «Хвойный» диспансер переехал в начале 1999 года). Власти нарушили свое обещание и начали помещать туда взрослых больных с тяжелыми формами туберкулеза.

Жители Соломенного решили испытать последнее средство — личный прием у заместителя председателя правительства. В 1998 году жители Соломенного бунтовали всерьез. Селяне тогда взялись за дело по всем правилам акций протеста. Жгли костры вокруг зданий, перекрывали автомобильную трассу, три раза обращались в суды, многократно получали отказы чиновников. И все же постановлением правительства в «Хвойном» разместился таки стационар для детей и взрослых с ограниченными формами туберкулеза. В баталиях с властью местное население сумело выторговать для себя только одно — чтобы в стационаре было позволено лечить больных только с легкими формами заболеваниями. И вот появились новые поводы для беспокойства.

«Со слов своих односельчан я точно знаю, что там есть умирающий человек. И дети вместе с ними, вы понимаете? Одна столовая, которая их обслуживает — и детей, и взрослых», - сообщила Анна Буравина, «протестующая».

Даже специально установленная система очистных сооружений не радовали селян. По их мнению, недостаток агрегата в том, что он установлен внутри клиники, в то время как больные туберкулезом пациенты гуляли по окрестностям.

«И эта территория никоим образом не защищена! И ни сточные, ни паводковые воды не собираются и не обеззараживаются», - жаловались женщины Соломенного.

Кстати, они напомнили слова врачей, что туберкулез — болезнь социальная. А социальный уровень в Соломенном был самый низкий в городе. На три тысячи населения сто больных, по мнению жителей, это многовато. Чиновники устали от энтузиастов и вынесли им свой диагноз.

«Мы заболели навязчивой идеей», - передала их слова председатель администрации Соломенного Надежда Валдаева. И с этой идеей-фикс энтузиасты отправились на прием к заместителю председателя правительства Андрею Кригеру, который пообещал лично приехать на место и устроить ревизицию лечебницы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги, которое в 2001 году запланировала мэрия Петрозаводска, возмутило членов правительства. Первый вице-премьер правительства Виктор Масляков заявил, что категорически против тарифной политики, которую проводили городские чиновники. Когда петрозаводчане, возмущенные очередным повышением тарифов на коммунальные услуги, пришли в мэрию протестовать, у городских чиновников был готов стандартный ответ: у ЖКХ нет денег. Поэтому роста цен за жилье не избежать.

У заместителя председателя правительства Виктора Маслякова была другая точка зрения. Он провел экономический анализ и пришел к выводу, что чем выше будут тарифы, тем больше денег из бюджетов города и республики будет выделяться на субсидии и льготы. А в итоге пострадают и государство, и его граждане. И это категорически не устраивало карельский кабинет министров, который тогда пытался жестко контролировать обоснованность тарифов. Надо ориентироваться на реальные доходы населения, говорил Масляков: «Мы этими процессами управляем, понимая, что при той низкой заработной плате надо оптимально расходовать семейный бюджет. Чтобы не тратило больше, чем может, денег наше население».

На брифинге Виктор Масляков вопрошал, почему в Кондопоге, например, стандартная трехкомнатная квартира обходится средней семье в 340 рублей. А в Петрозаводске, более, чем в 360. И это при том что тарифы на электричество и газ жестко контролировались Региональной энергетической комиссией.

«За счет возможностей нашей РЭК мы для города Петрозаводска регулируем тариф. Мы это делаем сознательно — мы защищаем население. Но нас не устрает, куда потом деваются деньги, и почему 107 рублей стоимость гигокалории тепла. И горячее водоснабжение имеет такую высокую цену», - говорил Масляков. Население было не в силах платить непомерную относительно их доходов квартплату, и правительство это понимало. Тем более, что ЖКХ всегда было той дырой, в которой деньги пропадают как в бездонном колодце.

В Петрозаводске прошли концерты современной народной музыки, собранные на фестивале «Фолк-марафон». Он был задуман впервые в 2000 году, и весной 2001 проходил во второй раз, изрядно набрав популярность. Например, в числе прочих группа «Вермишель-окестра» принимала участие в гала-концерте, с которого начался фестиваль. Днем на пресс-конференции ее участники уверяли, что название коллектива никак не связано с музыкой, которую он играет. Критики определили направление группы, как этно-арт-рок. Любителям музыки, наверное, больше скажет тот факт, что организатор проекта — аккордеонист Сергей Щураков — некогда играл в «Аквариуме».

Одним из первых в Петрозаводск тогда приехал тувинский ансамбль горлового пения «Хуун-хуур-ту», заявленный, как хедлайнер фестиваля. Тувинцы выступили 19 апреля в нашем «Большом» театре. А организаторы фестиваля группа «Мюллярит» успела устроить с ними джем у себя в студии. Зрителям, которые пришли на концерт, предстояло услышать инструменты, неслыханные до той поры в наших краях. Тувинцы играли не только на разных струнных. Но даже на копытах!

Про некоторые инструменты даже невозможно было догадаться, что они имеют отношение к звукоизвлечению. За неделю марафона петрозаводской публике предстояло сделать немало других интересных открытий.

Таким было 19 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ru.wikipedia.org)