ПетрГУ выиграл грант на 22 миллиона рублей

Конкурсная комиссия Росмолодежи подвела итоги конкурса молодежных проектов среди вузов. В число победителей вошел университет из Карелии.

Заявки на конкурс направили 293 высших учебных заведения с 2 803 проектами, из которых только 89 победили. Петрозаводский госуниверситет получит грант в размере 22 095 367 рублей на 2025-2026 год. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

В этом году карельский вуз будет заниматься программами развития студсоветов общежитий, образовательной лабораторией для наставников первокурсников, туристскими образовательно-патриотическими путешествиями для молодежи и молодых семей и другими. В планах на будущий год - программа по усилению безопасности и профилактике экстремизма в студенческих советах общежитий; наставническая программа по внедрению первокурсников в общественную жизнь университета; программа молодежных маршрутов «Родная тропа. Семья. История. Родина»; спортивный фестиваль и другие проекты.

Ранее стало известно, что карельский вуз вошел в 50 лучших университетов страны. © «Петрозаводск говорит»