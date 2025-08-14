14 августа 2025, 14:50
Погибшего бойца СВО похоронили в Карелии
В Олонецком районе простились с Леонидом Гавриловым
Фото администрации Олонецкого района
В Карелии сегодня проводили в последний путь погибшего бойца СВО. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.
В деревне Сяндеба прошла церемония прощания с военнослужащим Леонидом Гавриловым. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции.
Боец был похоронен с соблюдением всех воинских почестей. Рядом с гробом погибшего был выставлен почетный караул. © «Петрозаводск говорит»