14 августа 2025, 14:50
Погибшего бойца СВО похоронили в Карелии

В Олонецком районе простились с Леонидом Гавриловым
Похороны военного
Фото администрации Олонецкого района

В Карелии сегодня проводили в последний путь погибшего бойца СВО. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

В деревне Сяндеба прошла церемония прощания с военнослужащим Леонидом Гавриловым. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Боец был похоронен с соблюдением всех воинских почестей. Рядом с гробом погибшего был выставлен почетный караул. © «Петрозаводск говорит»

