Погибшего бойца СВО похоронили в Карелии

В Карелии сегодня проводили в последний путь погибшего бойца СВО. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

В деревне Сяндеба прошла церемония прощания с военнослужащим Леонидом Гавриловым. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Боец был похоронен с соблюдением всех воинских почестей. Рядом с гробом погибшего был выставлен почетный караул. © «Петрозаводск говорит»