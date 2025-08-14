Еще один жаркий день ждет жителей Карелии

Завтра, 15 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11,+13°С, днем +24,+26°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°С, местами до +16°С, днем +22,+27°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +25, ясно.

В Сегеже до +25, ясно.

В Сортавале до +25, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»