14 августа 2025, 16:11
Еще один жаркий день ждет жителей Карелии
До 27 градусов обещают специалисты в пятницу в республике
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 15 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11,+13°С, днем +24,+26°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°С, местами до +16°С, днем +22,+27°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +25, ясно.
В Сегеже до +25, ясно.
В Сортавале до +25, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»