Блогеры Карелии могут сделать доброе дело

В Карелии стартовала благотворительная премия «Блогеры Карелии». Это марафон добрых дел, который объединяет тех, кто умеет делать добрые дела и рассказывает о благотворительности в своих соцсетях. Регистрация на Премию открыта до 21 августа. Вы еще успеваете подать заявки и стать помощником Фонда. Финал пройдет 5 декабря. Назовут лучших творителей добра и раздадут подарки. А все собранные средства на протяжении реализации проекта «Блогеры Карелии» пойдут в фонд «Материнское сердце».

Лидия Гопанкова уже четвертый год участвует в этом благотворительном марафоне. Но сначала она была спонсором. А теперь сменила статус - стала участником. В свой день рождения она провела марафон добра «Рассвет начинается с тебя», собрала гостей, родных, близких, коллег, партнеров. Вместо цветов и подарков просила поддержать Фонд любым взносом и собирала канцелярские товары для подопечных «Материнского сердца».

Как стало известно, в течение вечера Лидия Гопанкова собрала более 100 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»