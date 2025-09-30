Конькобежка из Карелии выиграла золото престижных соревнований

Спортсменка из Карелии Анфиса Васькова успешно выступила на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту, которые прошли в конце сентября в Коломне в Московской области. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

На дистанции 1000 метров наша землячка завоевала золото. На дистанциях 500 и 1500 метров Васькова взяла серебро, причем в спринте установила личный рекорд.

Спортсменка занимается под руководством тренера Андрея Жуйкова.

