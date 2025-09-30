Карельские сувениры вошли в число лучших на всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс на лучший сувенир прошел в Кисловодске. Карелию представили 23 мастера, трое из них были удостоены звания лауреатов. Об этом рассказали в минэкономразвития региона.

Конкурс на лучший сувенир прошел в рамках шестого фестиваля народных художественных промыслов «Заповедный сувенир».

В течение недели гости знакомились с традиционной карельской вышивкой, кожевенным мастерством, ткачеством, плетением, изделиями из шунгита, дерева, войлока и природных материалов.

Первое место в номинации «Художественные изделия из кожи» взял сувенир «Карельский лось», третье место в номинации «Художественные изделия из дерева», взяла работа «Щука (игра домино), также третье место у сувенира «Тепло Карелии» в номинации «Художественный текстиль».

Жюри отметило специальными дипломами также сувениры из нашего края - авторская игрушка Тедди, экосувениры и сувенирный пряник.

Всего на конкурс было подано более 200 заявок из 35 регионов страны.