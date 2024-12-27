Петрозаводчане дружно схватились за сердце и вентили

Аккурат к Новогодним праздникам опять началось отключения жилых домов Петрозаводска от газоснабжения. Произошло это 20 лет назад. Но сердце у каждого петрозаводчанина от этих слов екает до сих пор. Потому что – мы никогда не могли предугадать – дадут нам отпраздновать Новый год без проблем или нет. А в 2004 году без газа остались уже шесть многоквартирных домов. Это около пятисот семей. Несчастье для тысячи людей.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на газонаполнительной станции осталось всего 150 тонн голубого топлива. И руководство «Карелгаза» грозило отключить спустя два дня еще 40 домов. Мэр Петрозаводска Виктор Масляков обратился к Главе республике Сергею Катанандову с просьбой использовать имеющиеся у республиканского правительства рычаги воздействия на газовщиков, чтобы нормализовать ситуацию.

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Кто нас спасет, если мы замерзнем?! Конечно же, сотрудники МЧС! В России 27 декабря отмечают профессиональный праздник спасателей. В 1995 году указ о его создании подписал тогдашний Президент РФ Борис Ельцин.

В Петрозаводске у мемориала Вечный огонь собрались сотрудники спецслужб, пожарные, а также юные кадеты из средней школы №5. С праздником всех поздравил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Николай Федотов и заместитель премьер-министра правительства Карелии Александр Мухин. Право возложить «Гирлянду Славы» к мемориалу получили молодые сотрудники МЧС.

После этого спасателям вручили подарок от республиканского правительства – три новенькие машины, так необходимые в этом беспокойном хозяйстве. Они тут же сделали круг почета по площади Ленина.

Поздравляем всех спасателей с их праздником и желаем легкой службы!

Ученики кадетского класса школы №5 отметили вместе со взрослыми профессионалами свой праздник – День спасателя. 27 декабря ровно 20 лет назад они приняли присягу и получили звание «Юный спасатель».

Четвертый год подряд десятиклассники пятой школы получали удостоверение с такой надписью. Кстати, вовсе не каждый ученик школы №5 мог стать юным спасателем. «У нас нет посторонних людей. У нас все желают стать кадетами, но не всех мы допускаем до присяги. Присягу могут принимать только достойные ребята, те, которые прошли так называемый «курс молодого бойца», - рассказал Алексей Дмитренок, куратор кадетских классов.

Достойных в том году нашлось – 22 человека. Они вступили в ряды тех, кто помогает МЧС. Все они полгода изучали азы спасательного дела.

«В разные дни у нас разные спецкурсы, - объяснил Семен Павлов, командир кадетского класса. – Мы занимаемся спасательным делом, нас учат туризму. И также изучаем международное гуманитарное право. Нас учат танцевать и петь песни. Научили уважать Родину свою». Они получили хорошую закалку – физическую, нравственную, - считал первый заместитель председателя Госкомитета по ГПС Александр Еремкин. – Мы уверены, что наши кадеты будут настоящими людьми и гражданами нашей страны».

Сами спасатели говорили, что кадетские классы – это не резерв МЧС. Только три бывших ученика этой школы решили связать свою жизнь с этим ведомством. Но главное – это навыки и знания, которые получили дети. Теперь эти ребята могли грамотно действовать в любой экстремальной ситуации.

Таким было 27 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.