Кадеты Петрозаводска отметили, что девушки любят парней в форме

Спасатели отметили свой профессиональный праздник, и к нему ровно двадцать лет назад в столице Карелии приурочили торжественную церемонию. Ряды петрозаводских спасателей пополнились юношами и девушками, которые прошли обучение в спецклассе школы №5 и в кадетском таможенном корпусе.

Мы рассказывали о том, как юные спасатели проходили ускоренный курс на базе петрозаводской школы №5. Всего за полгода их обучили основам самообороны и спасению людей. За такое же время подготовили выпускниц (были в основном девушки) кадетского таможенного корпуса. И вот – и те, и другие приняли торжественную присягу. Они трижды поклялись приходить на помощь людям, попавшим в беду.

«Сегодня, надев форму и приняв присягу, вы взяли на себя определенные обязательства – быть образцом воспитанности, высокой культуры общения, верности долгу и присяге»,

- говорил на церемонии Алексей Накрошаев, начальник таможни Петрозаводска.

После того, как прошла церемония в здании таможни, ребят пригласили к мемориалу Вечный огонь, чтобы они по традиции возложили цветы. Юноши в новой форме, отутюженные, в лихо заломленных беретах смотрелись отлично. Это не ускользнуло от внимания журналистов:

-А девушки стали чаще обращать на вас внимание?

-Девушки? Конечно! Мы в форме же!

Кстати, еще один репортаж о службе спасения и о тех героях, которыми вскоре предстояло стать ученикам кадетского класса. В службе Пожарной охраны Аркадий Локтионов отработал всего три года. В 2003 году он вынес из огня пятерых человек. В нашей рубрике мы рассказывали о том, что власти Петрозаводска в 2003 году решили не выбирать «Сто лучших людей года», как делали всегда до этого. А придумали конкурс «Город, устремленный в будущее» с разными номинациями. В номинации «Гражданский поступок года» и победил Аркадий Локтионов.

О службе в Пожарной охране Аркадий мечтал с детства. Но только в тридцать лет его заветное желание стало реальностью. Он пришел на службу в самом начале нулевых годов, и спустя три года уже считался одним из лучших. Начальник части Виктор Фадеев так охарактеризовал своего подчиненного: «Он в части очень заметен среди других своей активностью, живым характером. Во всех делах он поддерживает. И нрав веселый – в КВН участвует. Общительный товарищ! Но достаточно серьезный, добросовестно относится к должностным обязанностям».

Аркадий своей службой был доволен. Сказал, что и такого коллектива, как здесь, он нигде не встречал. Работа стимулировала оставаться всегда в хорошей физической форме. Не смог забежать на четвертый этаж за 32 секунды и подтянуться 15 раз – все, считай, остался без работы. Тут были строгие правила. Но сама служба требовала такой дисциплины, ведь это – физически тяжелая работа. «Романтики тут мало. Романтики тут, может быть, ну первых пять минут борьбы с огнем, а потом идет тяжелая рутина. И ломом нужно работать. Доставать – куда огонь ушел», - поделился Аркадий. Но еще сложнее, считал он, видеть горе людей, оставшихся без дома. Пережить психологические трудности помогала семья. Жена и двое малышей с нетерпением ждали Аркадия дома: «Сын, можно сказать, гордится немножко мной. Я стараюсь быть для него примером. Сын положительно относится, он уже тоже хочет стать пожарным». И желание сына Аркадий поддерживал полностью. Была у него и мечта. Даже две! Построить дом и собрать у себя в Шуе дворовую футбольную команду для местных мальчишек.

Таким было 8 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.