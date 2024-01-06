Сугробы и «подснежники» в Петрозаводске вновь добавили хлопот ГИБДД

По мнению синоптиков, снег, выпавший 20 лет назад, серьезным снегопадом назвать было нельзя. Тем не менее, у сотрудников Госавтоинспекции вновь возникли проблемы с так называемыми «подснежниками».

Журналисты отправились на улицы вместе с сотрудниками ГИБДД. Неприятности на дорогах они обнаружили быстро. Например – «Жигули» первой модели простояли на обочине улицы Ровио всего два дня. Но этого времени хватило, чтобы 2-2,5 метра проезжей части остались неубранными и стали непригодными для движения. Снегоуборочная техника, чтобы не задеть чужое транспортное средство, оставляла рядом метр неубранных сугробов. И таких машин по обе стороны улицы Ровио стояло немало. Три метра с одной стороны, три метра с другой – и вот из четырех полос движения на проезжей части остается всего две.

«Мы принимаем меры к уборке транспорта. Ведем беседу с владельцем, берем объяснения – в чем причина длительной стоянки транспорта. В случае, если он уже был ранее предупрежден, и не принял меры, то к гражданину применяются меры уже административного воздействия»,

- сообщил Алексей Кириндясов, инспектор отдела ОГИБДД.

Административное наказание за такое нарушение предусматривало штраф от 300 до 500 рублей. Той зимой с дорог города отделу транспортного надзора удалось убрать 30 «подснежников».

Но даже там, где дороги были освобождены от долго стоящего там транспорта, работники ГорДЭУ не всегда успевали оперативно убрать снег. В первую очередь от снега очищали центр города, там, где проходят основные маршруты общественного транспорта.

«На конечную сегодня не заехать было, - пожаловался водитель троллейбуса Игорь. – А так, в принципе, дороги в городе нормальные. Единственное – песочком надо бы посыпать. На остановках скользко».

А вот до выездов из дворов и небольших проулков руки у ГорДЭУ доходили далеко не всегда. Администрация города заверила, что на улицы выходит работать вся снегоуборочная техника. Но убрать Петрозаводск от снега за одну ночь нашим службам тогда было явно не под силу. А как сегодня дела обстоят? Сравним? Пишите в комментариях!

В Музее изобразительных искусств Карелии открылась первая персональная выставка художников Олега и Ольги Юнтунен. Ее подготовили к юбилею этих известных карельских графиков. Причем, на выставке были представлены и новые холсты Олега Юнтунена, в которых мастер предстал в совершенно новом для себя качестве.

В какой момент начинается жизнь выставки? Может, когда в зале появилась первая картина. Или когда на вернисаж пришли первые посетители. «Мы ее делали целую неделю. Кажется, что уже сам сюда ни ногой. Уже не хочешь сюда прийти. Хочешь отдохнуть от всего этого. А вот сейчас, когда люди зайдут, кажется, что вроде она открылась…», - мечтательно говорил Олег Сулович.

С ним была солидарна и супруга. Ольга Никитична считала, что их художественные души необычайно родственны. Правда, говорила она об этом весьма сдержанно: «Пространные ответы не всегда дают полные объяснения! Всегда есть место раздумьям».

Таким было 6 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.