Дети Карелии, живущие не в семье, получили шанс ее обрести

В детском доме №2 ровно двадцать лет назад находилось 85 детей. И это на 20 человек больше, чем должно было быть в учреждении с такими площадями и удобствами. Его руководители надеялись, что в 2004 году ситуация изменится коренным образом. На базе детдома №2 начали осваивать новую форму устройства детей в семьи. Это патронат.

У каждого из воспитанников в том году появилась возможность обрести если не семью, то патронатных воспитателей. Но по сути дела патронатное воспитание не сильно отличалось от усыновления. Только такая форма работы с детьми предполагала, что ответственность за ребенка одинаково несли и семья, и детский дом.

«Это не просто решение, что мы отдаем ребенка. Это постоянный контроль! – отметила Любовь Алексеева, заместитель директора детдома №2. – Перед нами не только задача отдать ребенка, но и смотреть, насколько ему комфортно, насколько правильно он развивается в этой семье, насколько удовлетворены его потребности. И насколько отношения взаимно обогащают и родителей, и ребенка».

Усыновлять петрозаводчане стремились одних малышей. А в детдомах по большей части содержались дети подросткового возраста. Потенциальными патронажными воспитателями в первую очередь могли стать родственники детей, которые были не готовы взять за них ответственность целиком по материальным причинам. Патронатные воспитатели получали заработную плату – полставки воспитателя детского дома (примерно 2 тысячи рублей).

«Параллельно, вместе мы должны будем готовить и детей. Не только изучать особенности детей для лучшей социализации их в общество, но точно так же и готовить патронатных воспитателей, чтобы они знали индивидуальные особенности ребенка. Подсказать им, как решать эти проблемы с детьми и в трудную минуту оказать им помощь», - сказала Любовь Алексеева.

Ребенок, выросший в детском доме, всегда мечтает о маме. Причем, у многих из них она есть. Но где-то далеко. Патронатный воспитатель не заменял мечту. Но, возможно, приближал ее исполнение.

«Как бы здесь тоже хорошо, но в семье будет лучше, я думаю», - честно признался один из воспитанников.

В Петрозаводске друзья и коллеги вспоминали известного петрозаводского архитектора и художника Евгения Карманова. В декабре 2003 года ему исполнилось бы 60 лет. К его юбилею в Союзе архитекторов открылась его персональная выставка.

Друзья вспоминали Евгения Карманова, как человека эрудированного и широко образованного. Его колоритная внешность – черная с проседью борода, над которой аркой нависали усы, выразительные глаза, короткая стрижка и широкий сократовский лоб – делали его на удивление схожим с писателем Сергеем Довлатовым.

Евгению Карманову не довелось осуществить проекты Морской школы и Дома юстиции, хотя они и получили дипломы первой степени на Всесоюзном конкурсе молодых архитекторов в Москве в 1977 году. Тогда не нашлось средств. Зато удалось найти деньги для строительства здания Статистического управления на улице Красной. Помните такой? Это здание стало самой значительной работой архитектора Карманова. Еще две невоплощенные в жизнь мечты архитектора – это памятник партизанам и подпольщикам Карелии рядом с площадью Ленина, а также проект оформления Губернаторского сада, который при жизни архитектора носил название Парка пионеров. Все это город несомненно украсило бы – в один голос заявляли его коллеги. Многие из них считали его своим учителем.

«Первый раз мы встретились, когда мы участвовали в открытом архитектурном конкурсе, а в составе жюри был Евгений Алексеевич. Он тогда так прошелся по нашему конкурсному проекту, что карандаш с линейкой в руки можно было бы уже не брать, - с улыбкой вспоминал критику главный архитектор Петрозаводска, которым в те годы был Алексей Скрипицын. – Думаю, что если бы все его объекты были построены, то город приобрел бы свой другой, новый облик».

К 60-летию Евгения Карманова в Союзе архитекторов открылась его персональная выставка, на которой были представлены его работы разных лет – чертежи, проекты. К сожалению, многие из них так и остались на бумаге. А здание на улице Красной украсила мемориальная доска в память о хорошем архитекторе и хорошем человеке – Евгении Карманове.

В Детско-юношеском центре состоялось открытое первенство Карелии по судомоделированию. Кроме ребят из Петрозаводска на встречу приехали участники из Медвежьегорского района и Беломорска.

Несколько лет соревнования по судомоделированию в Петрозаводске вообще не проводились, хотя карельские спортсмены успешно выступали даже на международном уровне.

«Есть здесь военные моряки. Есть люди, которые командуют гражданскими судами. То есть продолжают свою линию!», - сообщил Виктор Тарасов, руководитель судомодельной лаборатории.

Из Беломорска к нам приехал Илья Теппонен, который к тому моменту занимался любимым делом всего лишь второй год. Он сделал модель подводной лодки, которая могла выпускать боевые снаряды на ходу. Илья рассказал, как устроена его лодка, за счет чего она проплывает определенное расстояние под водой, и почему потом поднимается на поверхность. Многие из участников состязаний хотели в дальнейшем стать строителями больших настоящих кораблей. Возможно, кому-то это удалось! Не узнаете на этих кадрах своих друзей? Пишите в комментариях!

Таким было 4 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Klara Kulikova