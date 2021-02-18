Новую форму работы с детьми-сиротами предложили Карелии

Проблемы создания патронатной семьи обсуждалась ровно 20 лет назад на семинаре с участием руководителей детских домов республики и представителей различных социальных служб. В Карелии патронатных семей для социальных сирот в те времена не было (семейный детский дом был). Но специалисты были уверены, что именно за ними будущее.

В Петрозаводском детском доме №1, как и в других интернатах, настоящих сирот практически не было. Большинство детей — брошенные родителями или отобранные у них государством. Больше таким детям идти было некуда.

«Система устройства детей-сирот у нас в Карелии ужасна, потому что две только существует формы: это детские дома (наиболее распространенная) и опекунская семья. И то, и другое, на мой взгляд, не совсем отвечает интересам детей. Мягко выражаясь. Детский дом — это очень плохо. Даже спорить на эту тему не нужно», - пояснила Надежда Павлова, председатель правления Союза защиты детей РК.

Возможно, альтернативой детским домам стало бы опекунство, но по мнению Надежды Павловой, оно так же не решало проблемы. Ведь опекунами часто становятся бабушки, реже — дедушки, которые некогда уже не смогли воспитать своих непутевых детей. Подросших детей редко брали в чужие семьи. Пример Павла Бородина (известный политик в эпоху Ельцина, который открыл пансион для детей и помогал множеству детских объединений — прим.ред.) не вдохновил чиновников и новых русских из регионов.

«Что касается людей богатых, которые взяли бы детей именно из сострадания к детям, то такие случаи мне неизвестны. Чаще всего детей берут те, кто по какой-то причине не могут иметь детей и чувствуют какую-то ущербность свою, и пытаются компенсировать тем, что берут ребенка», - заявила Павлова. Выход один — полагали в Союзе защиты детей. В России уже были к тому времени примеры создания патронатной семьи. Патронатный родитель не берет на себя всех функций. Ребенком могут заниматься кровные отец или мать. Или какое-то социальное учреждение. А патронатный — работает, заботится о детях и получает за это заработную плату.

«Вот пример Эстонии. Когда у них было как на нашем уровне оплата труда патронатных воспитателей, тогда было очень мало патронатных семей. Когда они сделали порядка ста долларов, за воспитание каждого ребенка, тогда сразу же появилось огромное количество. Сейчас у них 70% детей-сирот находится в патронатных семьях», - отметила Павлова. Это были не просто слова. Существовали международные фонды, готовые сотрудничать с Союзом защиты детей. Тема была открыта, предстояло обсуждать ее вместе. Общими усилиями было возможно вернуть кому-то из этих детей домашний очаг, чтобы уже никто не мог их назвать «брошенные».

Во все времена Сибирь манила людей своими богатствами. И если сегодня под ними мы разумеем нефть и газ, то в средние века люди ехали в Сибирь за пушниной. Какая связь между этими историческими подробностями — пояснили на пресс-конференции сотрудники клуба «Полярный Одиссей» и Морского центра. Общение знатоков древнего кораблестроения и журналистов началось с экскурсии по Морскому музею. В очередной раз в ходе осмотра экспозиции внимание присутствующих обратили на известный коч «Помор». Именно благодаря этому изобретению русских поморов стали возможны путешествия по суровым северным морям.

Один из таких маршрутов — от Беломорья, то есть от северо-востока Европы до древнего города Мангазея, что находился в 16 веке на севере западной Сибири. Именно этому северному морскому пути была посвящена общероссийская конференция, в которой принимал участие и наш Морской центр. По ее итогам прошла пресс-конференция. Мангазея — древнее городище, которое было вожделенной добычей для многих купцов. Главное богатство этого места — изобилие пушнины. Поморы, создав прочное и быстроходное судно, преодолевали этот путь до Сибири и по дешевке покупали «золотую» пушнину, продавая ее втридорога. Являясь очень богатым краем, Мангазея стала предметом коммерческих распрей и купеческих интриг. В итоге северный путь был закрыт царским указом, а древний богатый город не достался никому. Он исчез из летописей в конце 17 века.

Но ученым, археологам и мореплавателям не давал покоя сам морской северный путь и поныне. Его изучают, как связующее звено между культурами России, Сибири и северной Европы. В это изучение Морской центр был намерен внести свою лепту. Его идея морской экспедиции летом 2001 года по маршруту «Белое море — устье реки Обь» была поддержана научной общественностью. С этой целью на верфях Морского центра строились два корабля, так как в ходе экспедиции должны были пройти и испытания современного коча из стали.

Таким было 18 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото tverlife.ru)