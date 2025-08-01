Самые богатые россияне стали еще богаче

С начала года состояние самых богатых россиян увеличилось более чем на 20 миллиарда долларов, пишет РИА Новости. Первое место в «рейтинге богатства» занял владелец компании «Норникель» Владимир Потанин — он разбогател на 2,56 миллиарда долларов, в целом его состояние оценивается в 30,4 миллиарда.

На втором месте остался совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, он прибавил 1,18 миллиарда — до 26,5 миллиарда долларов.

Замкнул первую тройку основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов — его капитал вырос на 1,94 миллиарда, до 25,2 миллиарда.

В десятке также совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), основатель Telegram Дуров, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман. © «Петрозаводск говорит»