Опрос на улицах Петрозаводска показал: люди, а не власть – лицо города

В Петрозаводске ровно 20 лет назад решили изменить давнюю традицию. Список «Сто лучших людей города» в декабре 2003-го к Новому году составлять не планировали. Администрация города предложила новую систему предпраздничных поощрений, которую она назвала «Город, устремленный в будущее». Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции.

«Сегодня мы решили по-новому организовать подведение итогов нашей деятельности, по результатам каждого текущего года. Я имею в виду работу всех структур города, разной формы собственности, которые работают и участвуют в разных созидательных процессах»,

- заявил тогдашний мэр Петрозаводска Виктор Масляков.

Участником конкурса «Город, устремленный в будущее» мог стать каждый. Заявки принимали в администрации до 1 декабря. Общественный совет отбирал победителей, которые удостаивались памятного знака и диплома главы самоуправления. Всего в системе конкурса возникли 12 номинаций: «Инвестиционная программа», «Культурный проект», «Благотворительная программа», «Грант», «Общественная инициатива», «Научный проект», «Информационный проект», «Туристический проект», «Экологический проект», «Лицо города».

Последняя номинация особенно заинтересовала журналистов. Они обратились к прохожим на улице – есть ли у них ответ на вопрос: «Кто в 2003 году являлся лицом города»? Ответы были разные:

-На это очень трудно ответить. Но не наши власти! Это однозначно.

-Катанандов, наверное.

-Достойных людей очень много, которые многое делают для города. Но мне сложно выбрать.

-Я бы сказала, что это Масляков.

-Тот, кто сильнее! И умнее.

-Люди, наверное!

Да, не все жители города заботятся о его благе, как ни печально. Квартирные кражи были самым популярным среди преступников промыслом. Двое молодых людей обокрали одну из квартир Петрозаводска. Богатая добыча была уже у них в руках. Но вот незадача – у них на пути встал наряд милиции.

Новенький компьютер, бытовая аппаратура, компакт-диски, одежда – все это было в баулах молодых людей, которые попались на глаза наряду Вневедомственной охраны. При виде сотрудников милиции они бросили вещи и попытались скрыться. Догнавшие их стражи порядка стали выяснять, откуда взялось такое богатство. Один твердил, что ничего не знает: «Я инвалид первой группы! У меня рука больная». А второй просто ругался нехорошими словами. Вскоре усилиями милиции была найдена и квартира, из которой злоумышленники вынесли вещи. Радостный хозяин квартиры поздравил милиционеров с их профессиональным праздником (дело было в ночь после 10 ноября, а это День российской милиции).

Редакция вещания на национальных языках ГТРК «Карелия» была в те годы уникальна. Журналисты готовили телевизионные и радиопрограммы на трех языках – финском, вепсском и карельском.

В национальной редакции работало 14 журналистов-универсалов. Почти все они готовили передачи как для радио, так и для телевидения: детские, музыкальные, художественные, информационные.

«Очень многие наши передачи посвящены именно языковым и культурным проблемам», - сказала журналист Зоя Коробова. На днях она как раз побывала на международном семинаре, который проходил в городе Сортавала, и готовила к выпуску сюжет на финском языке. Впрочем, освещать приходилось и экономические, и политические темы. И кстати – пока только на финском языке. На карельском и вепсском не хватало специальных терминов. Зато каждое утро начиналась с нежного кантеле передача «Пагинат», что в переводе с вепсского «Беседы».

Главный редактор отдела Александр Еремеев признался: «В основном нас смотрят в деревнях, где еще сохранился язык, где люди живут и говорят на родном языке». Правда, таких людей становилось все меньше. Журналистам при подготовке передачи было трудно найти подходящего собеседника. Сложность была еще и в том, что оператор и режиссер, которые работали над программами, тоже должны были владеть языками малых народов. По радио национальная редакция вещала на всю Карелию 7 часов в неделю, а на канале «Культура» даже раз в неделю выходила получасовая передача на национальных языках.

Таким было 14 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото «Петрозаводск говорит»