Политические термины решено было перевести на карельский язык

При Комитете по национальной политике в конце 90-х годов была образована термино-орфографическая комиссия. Ее члены занимались созданием современного карельского языка. И вот к весне 2003 года вышел в свет словарь общественно-политической лексики. Составители словаря надеялись, что он будет прежде всего полезен журналистам – авторам статей и передач на карельском языке.

Русско-карельский словарь общественно-политической лексики был уникален во всех отношениях. Во-первых, его тираж всего 500 экземпляров, так что пока эти книжки будут только в библиотеках, в редакциях газет, радио и телевидения. Во-вторых, политические термины переведены с русского не просто на карельский, а не его южный диалект. В-третьих, напечатали только первый том – с буквы «А» до буквы «О».

Письменный карельский язык начали создавать в 1989 году. В начале 90-х были изданы словари, однако, лексика в тех словарях за десять лет безнадежно отстала от жизни, в том числе политической. Заместитель председателя комитета по национальной политике Татьяна Клеерова сообщила: «В карельском языке были все основные названия для того образа жизни, который существовал здесь, в Карелии, скажем, 50 лет тому назад, такого словаря было вполне достаточно. Но для современного уровня развития технологий этого языка явно недостаточно».

В создании словаря приняли участие не только лучшие языковеды Карелии, но и простые жители республики. Газета «Карелия Беломорская» регулярно публиковала некоторые русские слова с их переводом на карельский, чтобы читатели следили за тем, правильно ли создается письменность их родного языка, и вовремя могли внести коррективы. Татьяна Клеерова неожиданно споткнулась на вопросе журналистки, как будет по-карельски «Глава Республики Карелия». Подумав, она вспомнила: «Karjalan tasavallan piamies». Как будет на карельском парламентарии или правительство, пришлось узнать гораздо позже. Ведь слова на «П» были во втором томе словаря.

В здании министерства печати открылась персональная выставка фотографа и журналиста из Кондопоги Алексея Карпенко. Долгие годы он работал в газете «Новая Кондопога». Также он возглавлял и районное Общество «Зеленых». А его трепетное отношение к природе почувствовал каждый, кто пришел посмотреть на его работы.

Алексей Карпенко не расставался с фотоаппаратом на тот момент уже 45 лет. Студентом Петрозаводского пединститута он побывал с ним во многих уголках страны. Объездил автостопом все 15 республик бывшего Советского Союза. Снимал природу Германии, Югославии, Японии и Финляндии. Но более всего мила его сердцу величественная красота Карелии, ставшая после Белоруссии его второй родиной.

Алексей Степанович вел активную деятельность по сохранению родной природы. Выставка называлась «Экология души». В своих фотоработах он попытался выразить свое отношение к этой вечной, но в то же время хрупкой и беззащитной красоте.

«А сейчас, когда природа более чем когда-либо стала уязвимой, когда на моих глазах исчезают целые рощи, - я любил ездить туда, где ламбы, а вокруг высокие сосны на скалах, - там сейчас голо, пустыня. Только на снимках можно увидеть, какой это прекрасный край был», - говорил на презентации Алексей Степанович.

Умение в обыденном разгадать прекрасное, радоваться и удивляться в жизни всему, к чему тянется душа, эти качества Алексея Карпенко отмечали друзья и коллеги, присутствовавшие на открытии сегодняшней выставки. Редактор газеты «Новая Кондопога» Людмила Лопаткина сказала: «Нам все еще любопытно, интересно все, что происходит вокруг, и это отражается в его творчестве!» А впереди у Алексея Степановича была подготовка к новой выставке, на этот раз посвященной 300-летию Петрозаводска, участие в российском конкурсе фотохудожников и много других интересных дел.

К сожалению, Алексей Карпенко недавно трагически ушел из жизни. Мы будем помнить нашего коллегу, который всю свою жизнь одаривал мир, не скупясь.

Таким было 15 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.