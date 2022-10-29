Заключенным Карелии повезло, что о них подумали на самом верху

Президент России Владимир Путин ровно 20 лет назад впервые помиловал двух осужденных, отбывавших срок в колониях нашей республики. Указ о помиловании был подписан 25 сентября, к началу октября бывшие арестанты уже находились дома, на несколько лет раньше, чем это предусматривалось решением суда.

Около сотни заключенных, отбывающих сроки в колониях на территории Карелии, обратились в 2002 году в комиссию по помилованию при Главе республики. До 2002 года комиссия по помилованию в России была одна: при Президенте страны. Но в том году была создана своя собственная в каждом регионе.

Обращение осужденных сначала рассматривались на региональном уровне. Местная комиссия по милованию сама решала, следует ли поддержать апелляцию каждого конкретного заключенного, или нет. После принятия решения местной комиссии документы отправлялись в Москву. Окончательное решение о судьбе просителя принимал Президент. На всю процедуру – от обращения заключенного до вынесения решения Президентом – уходит около полугода.

«Я член республиканской комиссии, поэтому на моих глазах все это происходит – обсуждение по конкретным кандидатурам. Что очень важно? Во-первых, характеристика от администрации колонии. Колония может поддерживать ходатайство, а можно не поддерживать. Она составляет полную характеристику – как себя вел этот человек, раскаялся он или нет. Осознал или нет. Затем, конечно, большое значение имеет его семейное положение. Если у человека есть несовершеннолетние дети, которые не имеют кормильца на настоящий момент, это очень важно», - пояснил Игорь Борунов, заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по РК.

Карельская комиссия в 2002 году поддержала чуть больше тридцати прошений. Это примерно треть от общего числа. Из этих тридцати Президент России помиловал двоих заключенных. Оба они – жители Карелии. Один (житель Сортавалы) был приговорен к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за участие в групповом избиении, изготовлении и хранении оружия. До президентского указа о помиловании он успел отсидеть 2 года 1 месяц и 5 дней. Второй помилованный – пудожанин. Во время пьяной ссоры он нанес собутыльнику смертельный удар ножом. За что получил 9 лет. Президент сократил срок наказания этого гражданина на 3 года и 3 месяца.

Указ был подписан 25 сентября. А в октябре эти бывшие заключенные уже находились дома.

В конце 90-х в Карелии была разработана и принята концепция развития финно-угорской школы. Утвердили и программа «Этнокультурное образование в Карелии». Издавали литературу на национальных языках. И вот в Петрозаводск съехались представители финно-угорского мира, чтобы обсудить перспективы изучения национальных языков.

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития карельского, вепсского и финского языков в РК» собрала не только научных специалистов, но и преподавателей вузов, школ, многочисленную студенческую аудиторию. Приветствие участникам направил Глава республики Сергей Катанандов. В числе организаторов конференции был Петрозаводский университет, где национальным языкам тогда обучались 250 студентов.

«Нам бы хотелось, чтобы многие проблемы, связанные, скажем, с преподаванием языка в школе, с сохранением языка, чтобы эти проблемы решались быстрее и на более широком, высоком уровне», - заявил Петр Зайков, доктор наук, профессор ПетрГУ.

Никто из выступавших на конференции не отрицал того, что в Карелии созданы определенные условия для функционирования родного языка, национальной культуры на уровне среды и общества в целом. Однако, очень медленно решались вопросы в силу неподготовленности общественного мнения и некоторых органов власти. Две основные проблемы были вынесены на обсуждение участников конференции. «Как развиваются, с какими трудностями сталкиваются языки коренных малочисленных народов – карелов и вепсов. Второе, что необходимо сделать – определить реальные пути и условия для развития языков», - обозначила эти две проблемы Татьяна Клеерова, заместитель председателя Госкомитета по национальной политике РК.

Среди рекомендации конференции была и такая: просить Главу РК в 2003 году внести в Законодательное собрание проект закона о региональных языках народов Республики Карелия. После общей встречи в финно-угорской школе имени Леннрота в Петрозаводске состоялись секционные заседания конференции.

Таким было 29 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.