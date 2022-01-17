В Карелии завершили знаковый ремонт школы, затянув его на полгода

Затянувшаяся реконструкция Национальной школы, которую начали в 2001 году, наконец, завершилась. Этого события ждали все. И ученики, и учителя, не говоря уже о руководителях города и республики, потративших на ремонт школы немало нервов и бюджетных денег. И вот состоялось торжественное открытие финно-угорской школы, на котором решили не вспоминать о том, что это открытие должно было состояться 1 сентября 2001 года.

На открытии ученики выражали свою радость от возвращения в родные стены – песнями и танцами на финно-угорских языках. Школа поразила пришедших современным лаконичным дизайном и непривычной, даже пугающей чистотой. Радовались не только дети. Радость объединила всех пришедших на торжество. Никто не вспоминал, по крайней мере вслух, сколько сил и нервов ушло на то, чтобы довести начатое дело до конца. Сколько нагоняев получили строители за невыполненные в срок работы. В конце концов пришлось поменять подрядчика. СУ-2 сменила «Карелстроймеханизация», которая и доводила школу «до ума».

«Мы постарались несколько пошатнувшуюся, может быть, репутацию строителей поправить, вот и все. Мы сделали свое дело. Люди трудились, понимая, что за этим стоит – наше будущее, наши дети», - отмахнулся от аплодисментов генеральный директор этой компании Николай Макаров.

В национальной школе прежде всего будут учиться дети из финских, карельских, вепсских семей, сказали на открытии. Но не только. Школьники любой национальности, которые хотели бы изучить языки финно-угорских народов, национальную культуру и историю, могли прийти в эти стены.

«Этот проект не новый, он давно пробивался. Но думаю, что результат хороший, безусловно, это объединяет нас всех и безусловно это ответ на наши действия. Поддержка учителя, поддержка образования для нас является приоритетом. И на уровне Президента. И государство поддерживает сохранение малых народов, это государственная политика, и правительство Карелии проводит эту политику в жизнь», - сообщил глава республики Сергей Катанандов.

В сентябре в этой школе ожидали наплыва первоклассников. Одна девочка Элина Тихомирова пришла на церемонию, чтобы ей вручили символический ключ от дверей школы. Элина была в национальном карельском костюме и благодарила всех на карельском языке.

Оттепель и новогодние праздники обнажили в наших дворах все самое неприглядное. Район Кукковка почему-то оказался особенно не любим дворниками и работниками «Спецтранса». Пенсионерки негодовали: «Дети ходят тут в школу, а по тротуару нельзя пройти! Ходят по этому мусору. Постоянно обещают приехать и убрать. А рядом садик, и что там рядом творится! Свалка!» Вроде бы работники «Спецтранса» беды жителей города очень даже понимали.

«Стоило чуть-чуть сорвать график по той же Сортавальской – и появляется дополнительный мусор», - вздыхал главный инженер компании Алексей Бретков. Но жильцы дома №10 на Сортавальской утверждали, что такого безобразия, как в том году, никогда не было. Если даже и случится большая удача и мусор вывезут, то все, что вокруг баков, оставалось украшать дворы: «Сегодня была машина «Спецтранса». Они свое дело сделали. А где дворник, который должен был сразу это все убрать, положить в контейнеры? И все было бы нормально».

«Я много раз звонила в «Спецтранс», просила увеличить число контейнеров. Они решают эту проблему. Звонила в ЖЭУ, и он рад бы помочь. Но этот «футбол» между организациями… Воз и ныне там», - подхватила соседка.

В «Спецтрансе» от своих обязанностей не отказывались, но уверяли, что не в силах изменить ситуацию: «С наступлением зимнего периода много машин у нас находится на ремонте. Ежедневно. Ломаются и ремонтируются ежедневно. Машины очень старые. Не хватает уборщиков. Но нет людей. Порядка 60 человек надо бы дополнительно. Работает один уборщик вместо трех-четырех. Минимум». Однако, заверил главный инженер, в феврале все поменяется, «Спецтранс» получит по лизингу пять новых мусоровозов. А изменения в законе о пенсионерах, возможно, позволят набрать новый отряд дворников. Но за эти полмесяца дворы могли оказаться погребены под горами мусора.

Новогодние праздники, по словам пожарных, прошли гораздо спокойнее, чем ожидалось. Не было серьезных происшествий, вызванных неправильным использованием пиротехники и елочных гирлянд. Тем не менее – уже в начале 2002 года огонь унес жизни двух человек. Семеро было травмировано.

Более шести сотен жителей республики спасли пожарные в 2001 году, первом году в новом тысячелетии. Но несмотря на все их усилия в тот год погибло слишком много людей. «За последние лет 20-25 не было таких больших статистических данных по гибели людей. В 2001 году погибло 193 человека. 171 получили ожоговые травмы различной степени тяжести», - сказал инспектор УГПС Александр Дубинин.

Самой распространенной причиной гибели людей стало неосторожное обращение людей с электронагревательными приборами, печами и сигаретами в состоянии алкогольного опьянения. Но трагедии происходили не только вследствие пьянства. В доме на улице Анохина, например, 31 декабря произошел пожар в результате возгорания стиральной машины. По неизвестной причине не сработал автоматический выключатель машины отечественного производства. Из-за перегрева двигателя загорелся пластиковый корпус. Пожар не был сильным, но в едком дыму задохнулись пожилая женщина и ее внучка. Еще один человек, находившийся в квартире, был доставлен в больницу, его удалось спасти.

А на улице Судостроительной произошел трагикомический случай. Несколько граждан продолжали праздновать в квартире на пятом этаже. Один из участников вдруг обнаружил, что в комнате загорелась тумбочка.

«Человек был в нетрезвом состоянии, не нашел ничего лучшего, кроме как произвести само-эвакуацию. Несмотря на то, что дело было на пятом этаже. Он спокойно открыл окно и вышел через окно. Сообщив предварительно остальным, что в квартире пожар», - рассказал инспектор УГПС. Этому гражданину повезло, он отделался несколькими синяками и переломом ноги. Да и сам пожар потушили быстро.

Таким было 17 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.