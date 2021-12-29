Жильцы общежитий в Петрозаводске перед праздниками испытали шок

Здание администрации Беломорско-Онежского пароходства ровно 20 лет назад штурмовали жители общежитий БОПа. Люди пришли узнать у руководства о дальнейшей судьбе жилого фонда, от которого БОП поспешно отказался, ссылаясь на решение сессии Петросовета. Никто из руководства пообщаться с жильцами не пожелал. На вопросы депутата и двух представителей делегации отвечать пришлось начальнику охраны предприятия.

В общежитии на Державина было около двухсот комнат. Почти в каждой жили семьи, причем, с детьми. Итого здесь проживало около пятисот человек. Правда, они не имели прописки и с горечью называли себя «бомжами». Прописки они лишились с того момента, когда депутаты Петросовета приняли решение передать общежитие БОПа в муниципальную собственность. Город, прежде чем принять жилой фонд, попросил оплатить долги и сделать ремонт. Несмотря на это 12 декабря БОП выпустил постановление о том, что пароходство снимает с себя всякую ответственность, потому что жилье теперь – городское. Через три дня из БОПа пришла новая бумага, в которой говорилось о том, что общежитие к городу не относится, поскольку не принято по акту передачи. Каково это было читать жильцам, им совсем заморочили головы.

«Вдруг с октября месяца у нас прекратили брать плату за проживание, - рассказывала Наталья Климова. – Люди рады заплатить! Приходят туда – возьмите у нас деньги, потому что мы не хотим, чтобы у нас были долги. Им говорят – нет, мы оплату от вас принимать не будем, потому что мы вас передаем городу. Три месяца мы не платим никуда, ничего. Естественно, в пароходстве ведется учет, долговые счета наши растут».

И вот в общежитии перед Новым годом отключили горячую воду. За неуплату. Через пару дней БОП сжалился и оплатил долги перед предприятием Тепловых сетей. Воду дали. Но вопрос собственности так и не был решен. И накануне праздника люди опасались, что договоры на техобслуживание на следующий год с ними никто заключать не будет. «Все оплачено только лишь до 1 января. А с 1 января наш благополучный БОП выходит на свои рождественские каникулы, - сообщили жильцы. – То есть до 20 января мы просто не увидим никого из руководства. То есть мы можем на 1 января остаться без света, без тепла и без воды».

Чего ждать в новом году, каких сюрпризов – об этом заранее решили спросить БОП жильцы трех его общежитий. И пришли к зданию администрации. Возглавлял делегацию депутат Алексей Зюзин. Начальнику охраны пришлось отдуваться за все начальство: «Решение было принято, они (город) должны были принять эти общежития, почему до сих пор этого не произошло – это вопрос к ним, а не к нам». На вопрос – есть ли в БОПе человек, который отвечает за передачу жилфонда, был дан ответ: есть! Но имени его никто не знает. И встретиться с ним невозможно. Пришлось ходокам отправиться в мэрию с теми же вопросами.

Каждый год в преддверии новогодних праздников пожарные напоминают всем нам о необходимости соблюдать осторожность при использовании пиротехники. К сожалению, граждане невнимательно относятся к этим предупреждениям. Ежегодно петарды становятся причиной пожаров. Люди с ожогами от петард нередко обращаются в больницы. Вот и ровно 20 лет назад каждый день в декабре пожарные отправлялись в рейды по магазинам и рынкам. Иногда к ним присоединялись сотрудники милиции и Госторгинспекции. Тогда все вместе эти представители власти изымали китайскую пиротехнику и елочные гирлянды недостойного качества. Продавать такую продукцию было разрешено только в нескольких магазинах, где было легко проконтролировать легальность происхождения ракет и петард, их безопасность и качество. «Это «Карелия-Маркет», «Меркурий», «Детский мир», «Ритм». То есть это отдельно стоящие нежилые здания», - уточнил Олег Мошников, старший инспектор УГПС.

Журналисты заехали на Голиковский рынок ровно через сутки после очередного рейда. Там можно было запросто приобрести любую петарду или ракету, причем, с того самого прилавка, с которого днем раньше пиротехника была убрана по требованию пожарных. На рынках продавалась в основном дешевая, некачественная китайская продукция. К примеру, ракета может запросто взорваться прямо в руках, что и случалось регулярно. Продавцы в большинстве случаев даже не пытались получить на китайскую пиротехнику сертификаты качества. Кроме того – если к ней прилагается инструкция, то она, в основном, напечатана по-китайски. Поэтому россиянам узнать, как правильно пользоваться купленными ракетами, не представлялось возможным. В результате уже в декабре 2001 года было зарегистрировано несколько случаев ожогов у детей. Одному юному пиротехнику петарда залетела за шиворот. «Что нас ожидает в дальнейшем на эти новогодние праздники? Одному богу известно», - невесело заключил Олег Мошников.

Береги своих детей!

То, о чем так долго говорили СМИ в конце 2001 года, свершилось. Кассовые аппараты в маршрутных такси стали реальностью. Те водители, которые не установили контрольно-кассовые аппараты в своих машинах, стали нарушать закон. Им грозили штрафы и другие меры – более серьезные. Вплоть до ликвидации частного предприятия.

Водители маршруток, которые упорно ездили без ККА, нарушали закон со второго декабря. Именно тогда вышло постановление РФ, которое обязывало частников выдавать пассажирам чеки. Сами ККА стоили тогда от 2 до 4 тысяч рублей.

«К предприятиям, которые не соблюдают это законодательство о применении ККА, будут применяться штрафы. От 50 до 100 МРОТ», - предупредил Алексей Богданов, старший налоговый инспектор. В налоговой полиции считали, что ничего страшного в этом нововведении нет. И, мол, зря СМИ Петрозаводска подняли такую шумиху. В Беломорске, например, водители совершенно безропотно поставили кассовые аппараты, вот уже год пассажиры там получали чеки. Правда, маршрутных такси в Беломорске было всего два. Страшилки о повышении платы за проезд налоговики также считали необоснованными. В Мордовии, например, ККА были в ходу, а билеты стоили три рубля (а у нас без ККА пять рублей). Кстати, новое постановление касалось не только маршруток, но и такси.

«Там должны быть установлены таксометры, по которым можно как вычислять километраж, так и стоимость проезда, выдавать чек», - отметил Богданов.

Частники дважды обращались в суд о признании неправомерности этого решения. И дважды суд принимал решение не в их пользу. Налоговая полиция предупредила о грядущих облавах. По результатам которых будут вчинять штрафы на 5-10 тысяч рублей. После повторного нарушения закона частному предприятию грозила ликвидация. Инспекторы предлагали с этим смириться, хотя мы (по опыту) знаем, что в стране часто жесткость законов компенсировалась необязательностью их исполнения.

Таким было 29 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото pixabay.com, TanteTati)