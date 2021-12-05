Бить здорово: экс-депутата не наказывают за нападение на семейную пару

Текст: Георгий Чентемиров

Люди, пострадавшие от бизнесмена и бывшего депутата Петросовета Алексея Зюзина, жалуются на бездействие правоохранительных органов. СМИ уже писали о кровавом избиении, произошедшем 30 апреля. Зюзин на лестничной клетке разбил лицо соседу, который пришел ранним утром с жалобами на шум. Все произошедшее попало в объективы камер наблюдения. Пока бывший депутат пинал в живот и лупил по лицу лежащего мужчину, зюзинский приятель таскал за шею жену пострадавшего, а потом отобрал у нее телефон и разбил его об пол.

И вот что удивительно. Преступление запечатлено на видео; имена и место проживания всех фигурантов известны; заявления в полицию написаны; а уголовного дела – нет.

«Легкий вред» до конца жизни

Как сообщает МВД Карелии, все это время – очевидно, с апреля – по факту инцидента проводится проверка. За это время прошли две экспертизы, установившие легкий вред здоровью избитого мужчины. Соответственно, полиция усмотрела в произошелшем признаки преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса: то самое причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание – четыре месяца ареста.

Но потерпевшие с такой оценкой категорически не согласны. Жена Андрея Ксения объясняет: последствия избиения ощущаются до сих пор, а некоторые, кажется, не исчезнут никогда.

– После выписки с больничного муж вернулся на работу. Каждый вечер, приходя домой, он как куль валился на кровать, ничего не мог делать. Головные боли постоянные, боли в шее, зрение упало на две единицы. До сих пор он лечится у невролога, был у травматолога и окулиста. На таблетках, на уколах… Видимо, это все считается легким вредом здоровью! – возмущается Ксения.

Есть и другие последствия, причем заметные невооруженным глазом.

– У мужа на лице остались шрамы – под глазом, под носом… Теперь при разговоре с одного бока поднимается губа, – говорит Ксения.

Шрамы на лице, меняющие мимику, – очень важная деталь. В уголовном кодексе есть отдельная статья, где говорится про «неизгладимое обезображивание лица» как одно из последствий совершенного преступления. И это статья не про легкий, а про тяжкий вред здоровью. Наказание – до восьми лет лишения свободы.

Согласитесь, есть разница: четыре месяца ареста или восемь лет колонии?

После жалоб в прокуратуру полиция организовала очередную экспертизу, третью по счету. Там, по словам Ксении, должны учесть и шрам над губой, и продолжающееся лечение. А лечиться мужчина продолжает даже сейчас, спустя семь месяцев после избиения.

Видео: «Губернiя»

В разговоре с журналистами «Губернiи» Алексей Зюзин заявил, будто он и сам в этой истории – пострадавшая сторона. Якобы сосед первым бросился с кулаками и даже сломал ему нос.

– Про сломанный нос мы только сейчас услышали, – усмехается Ксения. – Нам никто эту претензию не предъявлял.

Как сообщает МВД, процессуальное решение будет принято после завершения экспертизы. Но уже составлен административный материал по факту побоев, причиненных Ксении. Он будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Правда, и здесь не все гладко. Ксения утверждает, что об административном деле узнала только сейчас от информагентства «Республика», которая опубликовала комментарий МВД после резонансной статьи в «Губернiи». Ни ей, ни адвокату об этих действиях не сообщали.

Неценный телефон

Как сказано выше, в потасовке активно участвовал не только Зюзин, но и его приятель Сергей Зинков. Зинкову досталась почетная мужская миссия – таскать за волосы Ксению, а потом отобрать у нее телефон и разбить его. Со всем этим он прекрасно справился. Но за испорченное имущество его никто наказывать не собирается. По версии полиции, если уничтожение вещи не ставит ее владельца на грань банкротства, можно ломать и крушить все что угодно.

– Спустя полтора месяца мне позвонили из отдела дознания и сказали, что будут возбуждать дело по порче имущества. У меня изъяли телефон, отправили на экспертизу, которая закончилась только в конце июля, через три месяца после инцидента.

И сказали: да, действительно, ущерб более пяти тысяч рублей (Нижняя граница, необходимая для возбуждения уголовного дела. – Авт.); однако для меня это несущественный вред, поэтому дело возбуждено не будет,

– рассказала Ксения.

Действительно, в статье об уничтожении чужого имущества ущерб оценивается с учетом финансового положения потерпевшего. Однако телефон, разбитый Зинковым, стоил вовсе не пять, а все двадцать тысяч рублей. И на каком основании полицейские решили, будто это для Ксении незначительная сумма, совершенно неясно.

Да и сам подход, если честно, не поддается осмыслению: получается, можно выбрать на улице какого-нибудь не нищего человека, силой (!) отобрать его телефон, расколотить об асфальт, и тебе ничего за это не будет?!

По словам Ксении, у нее на руках даже нет постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

– Мне просто интересно, сколько они будут возиться с этим телефоном, если я не буду их подпинывать, – говорит женщина.

Лупить всегда, лупить везде!

– Почему мы так заявляем о бездействии полиции? Потому что был как минимум факт нарушения общественного порядка. Соседи проснулись, все слышали. Мы на блюдечке дали всех свидетелей, но они не опрошены до сих пор, – говорит Ксения. – Мы неоднократно жаловались в прокуратуру. В конце концов я просто пришла к прокурору и показала видео. И после этого инициировали третью экспертизу...

«Петрозаводск говорит» и другие СМИ неоднократно писали о случаях, когда полиция, мягко скажем, неочевидным образом реагировала на совершенно очевидные преступления. Вот, например, МВД не спешит возбуждать уголовные дела против живодеров; или не хочет искать вандалов, которые портят стены домов; или не видит состава преступления в действиях мужчины, который ворвался с топором в чужую квартиру и чуть не зарубил хозяина.

И, наконец, по-настоящему резонансный эпизод – когда полиция не стала возбуждать дело в отношении Антона Ипатова, пробившего голову своему собутыльнику. Спустя три месяца после этого Ипатов убил двух девушек.

На общем фоне не выглядит удивительной история Ксении и ее мужа. Удары ногами и кулаками по лежащему человеку; пятна крови по всему подъезду; разбитый телефон; обезображенное лицо; многомесячное лечение. И как итог – административное дело о побоях, которое еще даже не дошло до суда.

Какой вывод может сделать общество из всех этих историй? Очевидно, такой: можно избивать людей, можно портить имущество – и личное, и общественное. Можно ломать головы, крошить лица, резать животы кошкам и вешать собак. За это у нас почти не наказывают. А вот чего нельзя делать – так это репосты в социальных сетях. На такие злодеяния полиция реагирует молниеносно. // Фото: скриншоты видео «Губернiи»