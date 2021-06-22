Петрозаводск в граффити. Жильцы жалуются, что полиция не ищет вандалов

Текст: Георгий Чентемиров

Дом № 26 по проспекту Ленина – один из самых известных в карельской столице. Здесь и магазины, и кафе, а само здание является частью неповторимого облика главной городской магистрали. Жители заботятся о своем доме. Вход во двор закрыт железными воротами, а территория «простреливается» камерами видеонаблюдения. Впрочем, ни камеры, ни ворота не спасают от вандалов, которые малюют на стенах сомнительные рисунки и рекламируют интернет-магазины по продаже наркотиков. А что самое главное – по словам председателя ТСЖ, не спасает от них и полиция.

О борьбе с любителями граффити говорили накануне на планерке в мэрии Петрозаводска. Управление контроля в сфере благоустройства регулярно выносит протоколы по факту порчи стен. Если речь идет о жилых домах, ведомство направляет предостережение в управляющую компанию или ТСЖ. Бороться с самими вандалами в мэрии считают задачей почти безнадежной.

"Такие правонарушения носят скрытый характер. Открыто надписи наркотического содержания никто не рисует. Установить таких людей может только сотрудник полиции, а не общественность... Вопрос в выявлении нарушителя. По пальцам можно посчитать, когда удавалось установить личность",

– заявил на планерке председатель городского комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

При этом начальник управления жилищного контроля Игорь Сергеев поблагодарил сотрудников полиции за «огромный вклад в решение вопросов благоустройства».

О реальных размерах это «вклада» рассказывают сами горожане. Председатель ТСЖ дома № 26 «Центральное» Марина Курицына регулярно получает предписания с требованием уничтожить незаконные рисунки, но исполнять их она не спешит; Курицына уверена, что завтра вандалы придут снова, ведь их просто никто не ловит.

Председатель ТСЖ рассказывает, что неоднократно предоставляла в полицию видеоматериалы. Люди, которые гадят в их доме, иногда пытаются скрывать свои лица, иногда нет. Но по камерам можно установить, куда злоумышленники пошли, и можно хотя бы приблизительно установить их место жительства.

"Моя гражданская позиция: у нас полиция для чего? Для того, чтобы сидеть, писать бумажки! Почему жильцы дома должны за свой счет делать закрашивать граффити, платить за то, в чем они не виноваты? Посмотрите: у нас ровная стена, хорошо покрашенная. Это – обслуживание дома, которым мы занимаемся. А рисунки – это преступление, которое должна расследовать полиция",

– говорит Курицына.

Некоторые рисунки остаются на стенах фактически навечно. Кирпич на доме № 26 от времени стал пористым, смыть с него надписи невозможно, счистить – тоже (материал начинает разрушаться). Приходится закрашивать, отчего на стенах остаются уродливые квадраты. Фактически, облику города наносится непоправимый вред. Но и это, похоже, недостаточный повод для расследования.

Совершенно аналогичная история происходит и в других районах Петрозаводска. Жители одного из домов на улице Калинина также засняли вандалов, наносивших на стены рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков. Хорошо видно лица злодеев. Более того, граждане по камерам проследили путь злоумышленников. Всю информацию люди передали в правоохранительные органы… И ничего не произошло.

"Дважды управляющая компания закрашивала эти надписи. Это все деньги, несколько тысяч рублей. Мы будем разбираться, почему вандалов никто не ищет. Мы не оставим эту тему",

– говорит председатель ТСЖ Елена.

Вклад полиции в решение вопросов благоустройства касается не только граффити.

– Недавно двое пацанов пришли во двор с открытой банкой краски. Один из них размахнулся и бросил ее в закрытую дверь подъезда. Всё в краске… Я написала заявление в полицию, показала видео сотруднице отдела по делам несовершеннолетних. Она говорит: «Ой, у нас такое каждый день. Я вижу, это интернатовские. Они в магазинах воруют постоянно. А что с них взять?». В итоге на моё обращение даже ответа не поступило, – рассказывает председатель ТСЖ в доме 26 по проспекту Ленина.

Были и другие эпизоды. Например, юные вандалы испортили проводку в подъезде. Их лица попали в объекты камер, но заявление в полицию не дало никаких результатов. В другой день неизвестные сожгли во дворе контейнерную площадку. Ее восстановление обошлось дому в 21 тысячу рублей. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела… за отсутствием состава преступления. Как сказано в постановлении (имеется в распоряжении редакции), если сумму распределить среди всех жильцов, ущерб получается очень незначительным.

Что же, такой подход сильно обнадеживает, но не законопослушных граждан, а дебоширов и вандалов. Если злоумышленников, которые превращают город в помойку, не ищут по принципиальным соображениям, – зачем им останавливаться?