Абсолютный температурный рекорд установлен в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня, 22 июня, установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

На метеостанции карельской столицы сегодня была зафиксирована температура воздуха плюс 34,1 градуса. Предыдущий рекорд был установлен жарким летом 2010 года - тогда 14 июля воздух раскалился до плюс 33,9 градуса.

Уточняется, что эти цифры не окончательные - максимальное значение за сутки будет известно около 22 часов. Фото fbm.ru