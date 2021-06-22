Известная карельская журналистка скоропостижно умерла в 46 лет

21 июня в одной из больниц Санкт-Петербурга скончалась карельская журналистка Марина Кивирьян. Ей было всего 46 лет. О смерти нашей коллеги сообщает «Столица на Онего».

Марина Кивирьян родилась в Петрозаводске. Окончила филфак ПетрГУ. В студенческие годы начала писать стихи. Ее произведения опубликованы в журналах, сборниках и Интернете.

Журналист работала в «Петропрессе», была заместителем редактора газеты «Московский комсомолец в Карелии», редактором «Городских страниц», трудилась в Интернет-газете «Столица на Онего», сотрудничала со многими изданиями в республике. В последние годы работала в пресс-службах министерств и ведомств.

У Марины Кивирьян осталась юная дочь.

Редакция портала «Петрозаводск говорит» выражает соболезнования родным и близким нашей коллеги. Фото stolicaonego.ru