22 июня 2021, 19:53
МЧС предупредило о ливнях и грозах на севере Карелии
23 июня в республике возможно усиление ветра до 17 м/с
Ночью и утром 23 июня местами в северных районах Карелии ожидаются ливни и грозы. При грозе вероятно усиление ветра до 15-17 м/с, сообщает МЧС.
Под действие неблагоприятного явления попадут Костомукша, Беломорский, Кемский, Калевальский и Лоухский районы.
В министерстве рекомендуют жителям и гостям республики не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к провисшим проводам, не оставлять транспортные средства вблизи от слабо закрепленных конструкций и деревьев.
Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице, движение по пешеходным подвесным мостам. Не рекомендуется выходить в акватории крупных водоемов. Фото forpost-sz.ru