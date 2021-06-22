МЧС предупредило о ливнях и грозах на севере Карелии

Ночью и утром 23 июня местами в северных районах Карелии ожидаются ливни и грозы. При грозе вероятно усиление ветра до 15-17 м/с, сообщает МЧС.

Под действие неблагоприятного явления попадут Костомукша, Беломорский, Кемский, Калевальский и Лоухский районы.

В министерстве рекомендуют жителям и гостям республики не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к провисшим проводам, не оставлять транспортные средства вблизи от слабо закрепленных конструкций и деревьев.

Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице, движение по пешеходным подвесным мостам. Не рекомендуется выходить в акватории крупных водоемов. Фото forpost-sz.ru