Как в Карелии наказывают за репосты о митинге. Репортаж из суда

Текст, фото: Георгий Чентемиров

Петрозаводчанка Галина (имя изменено по просьбе героини) пришла в городской суд утром. Девушка с испуганными глазами долго ждала, пока в суд привезут ее мать Елену Щелупанову, задержанную накануне, 20 апреля. Сотрудники правоохранительных органов явились за женщиной из-за репоста в социальной сети. Причем полицейские не поленились выяснить, что Елена живет не по месту прописки, а по другому адресу, вместе со своей подопечной-инвалидом.

– Мама работает сиделкой, на попечении у нее находится инвалид I группы – женщина, больная ДЦП, абсолютно не способная себя обслуживать. Мама ухаживает за ней круглые сутки. И накануне вечером мне эта женщина звонит и рассказывает, что к маме пришли, очень жестко с ней говорили, а потом забрали, – рассказала Галина. – А я же не оставлю человека, который передвигаться не может, одного дома. Пришлось ехать туда, при том, что у меня самой дочка сейчас болеет. Ребенок спрашивал: мама, ты куда, почему ты уезжаешь… – на этих словах девушка заплакала.

Женщина-инвалид во время суда находилась дома одна, присматривать за ней было некому. Средства на оплату сиделки она собирает с помощью пожертвований. Девушка принесла в суд документы, из которых явствует, что ее мать ухаживает за больным человеком. Она надеялась на снисхождение, однако судья Кузнецова дала Щелупановой 5 суток ареста.

Щелупанова – одна из девятерых жителей Карелии, которых привлекли за размещение на своей странице ролика в поддержку массовой акции. Ролик содержал призыв к гражданам выходить на протестную акцию, которая не была заявлена в установленном заоном порядке. Правоохранительные органы посчитали, что такие действия необходимо трактовать как «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». И отправились ловить нарушителей. Большую часть задержали в Петрозаводске 20 апреля.

– Приехали двое, прямо домой. Сказали: поедем на беседу на пару часов. В итоге я ночевал в спецприемнике, – рассказал петрозаводчанин Сергей Мальков. – Это кошмар какой-то. Столько ресурсов задействовано. Толпа людей возит нас туда-сюда… Главное, я ведь ни к чему не призывал, просто репостнул информацию о событии. Я читал, что такое бывает, но не думал, что до Карелии доберется. Добралось, как видим.

Мальков получил 5 суток ареста. А вот студенту Даниилу Белобокову повезло меньше. За репост ролика о незаконном митинге ему присудили 7 суток административного ареста.

– Неприятно, конечно. У меня учеба. Хотелось бы на парах сидеть, а не в спецприемнике, – сказал молодой человек. До вынесения постановления Даниил полагал, что ему дадут пару суток, чтобы он не смог пойти на митинг. В итоге студент отправится в спецприемник на неделю.

В числе задержанных оказался 69-летний Владимир Киселев. Его также отвезли в спецприемник днем 20 апреля. Киселев, как и прочие, отрицает, что призывал своих подписчиков участвовать в митинге, и уж тем более он не занимался его организацией.

– Мне позвонили днем с неизвестного номера. Сказали, что из полиции, и им надо со мной поговорить. Отвезли к следователю – тоже побеседовать. А там уже мне заявили, что у меня был репост, и увезли в спецприемник, – рассказал мужчина. – Я считаю, что цепляние к этим репостам уже переходит пределы разумного. Этот ролик не заблокирован, не признан запрещенным; но за его размещение тебя делают нарушителем.

Владимиру Киселеву дали 5 суток ареста. Пожилой мужчина будет находиться в спецприемнике без связи с внешним миром: его телефон разрядился, а зарядку за решеткой не дают. Дома у него осталась больная кошка, за которой некому присматривать.

Петрозаводчанка Виктория пришла в суд с младенцем на руках. Малыша просто не с кем оставить: мужа нет, а старший ребенок в школе. Она единственная, кому не пришлось ночевать в спецприемнике: полицейские не стали ее задерживать, ввиду наличия детей. По той же причине суд постановил ее не арестовывать. Виктории присудили штраф в 10 тысяч рублей. Это в два раза меньше нижней границы по данной статье, но и эта сумма, по словам женщины, для нее неподъемная. Никаких сбережений у нее нет, зато есть ипотека.

– Если честно, я не предполагала таких последствий. Когда смотрела видео избиений на митингах, у меня было ощущение, что всякое может быть; но когда сам сталкиваешься с такой ситуацией, одна мысль: пошло оно всё подальше! У меня семья, дети, и я боюсь проблем. Становится страшно за себя и за детей.

В итоге почти все задержанные 20 апреля получили по 5 суток ареста. Исключением стали Виктория со штрафом в 10 тысяч рублей, Даниил с семью сутками ареста и еще один молодой человек, которого арестовали на сутки (он должен был выйти на свободу сегодня вечером). Кроме того, накануне два штрафа за аналогичные нарушения вменили суды в Петрозаводске и Пудоже.

…По словам Галины, ее мать постоянно делала репосты на своей станице в социальной сети. Такую активность девушка не поощряет и вообще старается держаться в стороне от политики.

– Я знаю, что есть пенсии копеечные. Знаю, что у меня зарплата была 20 тысяч рублей. Но что с этим делать, я не понимаю. И не думаю, что митинги изменят ситуацию.

Тем не менее Галина убеждена, что задерживать и арестовывать за репосты – это перебор. Когда девушка узнала, что мать ближайшие дни проведет за решеткой, она разрыдалась.

P.S. Неприятный инцидент произошел перед рассмотрением дела Даниила Белобокова. Журналист портала «Петрозаводск говорит» хотел попасть за судебное заседание; согласно правилам Петрозаводского суда, допуск в судебные заседания слушателей и представителей СМИ осуществляется по согласованию с судьей исходя из возможности обеспечить в зале необходимую дистанцию. В зале, где рассматривалось дело Белобокова, было весьма просторно. Однако судья Кузнецова передала через своего помощника, что журналистам придется выйти. Корреспондент «ПТЗ говорит» попытался доказать, что все санитарные нормы соблюдены, но помощница судьи вызвала приставов. Спорить же с силовикам, которые просто исполняют указания, было абсолютно бессмысленно.

Журналист сообщил об инциденте в приемную городского суда. Надеемся, судье Кузнецовой и ее коллегам напомнят, что открытость судов прямо предписана федеральными законами – Уголовно-процессуальным и Гражданско-процессуальным кодексами. А Верховный суд России полагает, что гласность судопроизводства является гарантией справедливого судебного разбирательства.