Россияне узнали необычное свойство кваса

Эксперт объяснил: квас провоцирует выработку желудочного сока, из-за чего появляется аппетит. Кроме этого напиток содержит много полезных веществ и витаминов, этим делится "Lenta.ru".

В квасе есть витамины В и С и молочная кислота. Несмотря на эти полезные вещества, двух стаканов напитка в день будет достаточно: он содержит большое количество сахара.

Эксперт порекомендовал вводить квас как разнообразие в рационе, но не увлекаться им слишком сильно. © «Петрозаводск говорит»