02 июля 2025, 17:29
В одном из районов Карелии водителей проверят на трезвость
Проверки коснутся водителей Лахденпохского района
Фото: unsplash // max fleischmann
С 4 по 6 июля на дорогах Лахденпохьи сотрудники ДПС проверят водителей на трезвость. Об этом предупреждает пресс-служба местной полиции.
Сотрудники правоохранительных органов не советуют водить в нетрезвом виде: это часто становится причиной ДТП. Чтобы сократить их количество, на дорогах района Карелии пройдут проверки в конце недели.
Также в полиции попросили граждан быть внимательнее и сообщать о нетрезвых водителях на дороге. © «Петрозаводск говорит»