02 июля 2025, 17:29
Общество

В одном из районов Карелии водителей проверят на трезвость

Проверки коснутся водителей Лахденпохского района
Полиция с мигалкой
Фото: unsplash // max fleischmann

С 4 по 6 июля на дорогах Лахденпохьи сотрудники ДПС проверят водителей на трезвость. Об этом предупреждает пресс-служба местной полиции. 

Сотрудники правоохранительных органов не советуют водить в нетрезвом виде: это часто становится причиной ДТП. Чтобы сократить их количество, на дорогах района Карелии пройдут проверки в конце недели. 

Также в полиции попросили граждан быть внимательнее и сообщать о нетрезвых водителях на дороге. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Лахденпохский район
водители
«Нетрезвый водитель»
«Проверка на дорогах»
ДПС