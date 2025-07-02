В одном из районов Карелии водителей проверят на трезвость

С 4 по 6 июля на дорогах Лахденпохьи сотрудники ДПС проверят водителей на трезвость. Об этом предупреждает пресс-служба местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов не советуют водить в нетрезвом виде: это часто становится причиной ДТП. Чтобы сократить их количество, на дорогах района Карелии пройдут проверки в конце недели.

Также в полиции попросили граждан быть внимательнее и сообщать о нетрезвых водителях на дороге. © «Петрозаводск говорит»