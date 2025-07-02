Мужчина украл и хранил опасные боеприпасы в гараже

Житель Прионежского района хранил в квартире и гараже огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли его и привлекли к уголовной ответственности, об этом сообщила пресс-служба Прионежского районного суда.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. За эту статью суд назначил ему условное лишение свободы с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей.

Также обвиняемый должен выплатить штраф 10 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»