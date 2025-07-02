Жителям Карелии рассказали, как ПОС упрощает диалог граждан и власти

Платформа обратной связи (ПОС) – инструмент для диалога жителей Карелии с властью. Федеральный цифровой сервис позволяет напрямую влиять на решение городских проблем. Направить обращения и жалобы можно через портал Госуслуги, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также через государственные паблики ответственных ведомств и через прямой канал связи с ними.

ПОС позволяет голосовать за проекты программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), участвовать в принятии решений в рамках программ «Инициативного бюджетирования», выбирать культурную столицу России и задавать представителям власти вопросы в ходе прямых эфиров.

Платформа обратной связи безопасна, поскольку является частью официального портала Госуслуги, где обеспечивается защищенное хранение персональных данных. Ответственные ведомства проверяют каждое обращение и оперативно реагируют на проблемы.

В Петрозаводске направленные обращений в Администрацию обращения ускорили решение проблемы незаконно установленных объектов. С 6 по 11 июня недалеко от дома № 11 по улице Зеленой демонтировали несколько построек. После обращений горожан по поводу дорожного покрытия на улице Хейкконена вопрос на контроль взяла глава Петрозаводска Инна Колыхматова – участок дороги отсыпали асфальтовой крошкой.

Фото: Администрация Петрозаводска