Карельский научный центр РАН наградили орденом «Сампо»

Научный центр в Карелии отметили за выдающиеся заслуги и вклад в мировую науку

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Карельский научный центр РАН в год 80-летия удостоен высшей награды региона — ордена «Сампо». Соответствующий указ подписало руководство республики.

Коллектив Карельского научного центра Российской академии наук отметили за особо выдающиеся достижения и заслуги перед Карелией в развитии фундаментальных и прикладных научных исследований, подготовке и воспитании научных кадров.

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В научном центре высшую награду назвали не только знаком в год юбилея, но и объективной и высокой оценкой вклада коллектива в мировую и отечественную науку, в развитие республики.