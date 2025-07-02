02 июля 2025, 18:26
Ребенок повредил руку на досмотровом аппарате
Мальчик проявил интерес к аппарату и пострадал
Фото: freepik
Вечером 1 июля четырехлетний мальчик проходил досмотр на центральном входе в здание Московского вокзала. Ребенок получил травму, начался поиск виновных, сообщила пресс-служба Северо-Западной прокуратуры.
Мальчик протянул руку к ленте досмотрового аппарата. Однако случайно она попала в пространство между лентой и металлическим роликом. Женщина попыталась помочь ребенку, но вызволить его получилось только после отключения аппарата.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура установит обстоятельства и привлечет к ответственности виновных. © «Петрозаводск говорит»