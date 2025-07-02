02 июля 2025, 18:26
Общество

Ребенок повредил руку на досмотровом аппарате

Мальчик проявил интерес к аппарату и пострадал
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Фото: freepik

Вечером 1 июля четырехлетний мальчик проходил досмотр на центральном входе в здание Московского вокзала. Ребенок получил травму, начался поиск виновных, сообщила пресс-служба Северо-Западной прокуратуры. 

Мальчик протянул руку к ленте досмотрового аппарата. Однако случайно она попала в пространство между лентой и металлическим роликом. Женщина попыталась помочь ребенку, но вызволить его получилось только после отключения аппарата. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура установит обстоятельства и привлечет к ответственности виновных. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Санкт-Петербург
досмотр
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травма
вокзал