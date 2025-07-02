Недоубийцу судили в Петрозаводске

16-летнего петрозаводчанина осудили за умышленное причинение тяжкого вреда подругам. Его лишили свободы на три года с отбыванием наказания в воспитательной колонии, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Карелия.

Юноша поссорился с подругой и нанес ей не менее 7 ударов ножом. Это заметила другая девушка. Правонарушитель нанес и ей ранения, не менее 17 ударов. После этого подросток сбежал из квартиры. Пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц. Подростка заключили под стражу до отправки в колонию. © «Петрозаводск говорит»